New York: scambi al rialzo per Allstate
(Teleborsa) - Scambia in profit la holding assicurativa, che lievita del 2,16%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Allstate più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Allstate classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 269 USD e primo supporto individuato a 266,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 271,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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