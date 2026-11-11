Nvidia rimbalza in Borsa, ma il caso Huang agita Congresso e analisti

In una giornata complessivamente positiva per il tech

(Teleborsa) - Seduta di recupero per Nvidia , che sale di oltre il 4% a Wall Street dopo due giornate pesanti. Nelle ultime due sedute il titolo aveva perso circa il 10%, risultando il secondo peggiore dell'S&P 500 nel periodo. A pesare è il caso che coinvolge il CEO Jensen Huang, legato sentimentalmente a un'imprenditrice che i funzionari americani sospettano di spionaggio per conto di Pechino. Il rimbalzo arriva in una giornata di rialzo generalizzato del settore tech, trainato dal balzo di CoreWeave post trimestrale, ma il fronte politico resta caldo.



Il presidente della commissione della Camera sulla Cina, il repubblicano John Moolenaar, ha avvertito che il Congresso è pronto a citare Huang con un mandato di comparizione. Il CEO ha tempo fino alla fine di mercoledì per rispondere alla richiesta, già inviata la settimana scorsa insieme ad altri due leader repubblicani, di partecipare a un incontro a porte chiuse sui protocolli di sicurezza del gruppo. In un'intervista a Fox Business, Moolenaar ha detto che Nvidia ha perso molta credibilità nel dibattito sui controlli all'export dei chip più avanzati. Il senatore repubblicano Kevin Cramer, membro della commissione Bancaria del Senato, competente sui controlli all'export, ha chiesto martedì le dimissioni di Huang.



Al centro della vicenda c'è Megaspeed International, società di data center con sede a Singapore nata da un gruppo cinese del gaming e primo cliente di Nvidia nel Sud-Est asiatico. La donna, Alice Huang, ne era una dirigente. Secondo Bloomberg, Megaspeed è da mesi oggetto di indagini negli Stati Uniti per possibile contrabbando di chip; sia la società sia Nvidia negano ogni illecito. Domenica Nvidia ha annunciato che il board sta verificando se Huang sia stato bersaglio di un'operazione di intelligence straniera.



Il caso arriva fino all'amministrazione. Secondo Axios, il segretario al Tesoro Scott Bessent si è scontrato nella Situation Room con il segretario al Commercio Howard Lutnick per la mancata inclusione di Megaspeed nell'elenco delle società considerate un rischio per la sicurezza nazionale. Intanto al Congresso guadagna terreno la proposta di inserire nuove misure sui controlli all'export di chip nella legge di spesa per la difesa, che deve essere approvata entro fine anno.



Sul fronte degli analisti, Baird ha declassato il titolo a Neutral da Buy e tagliato il prezzo obiettivo del 60%, a 200 dollari da 500. La società cita i rischi legati alle restrizioni americane sulle vendite in Cina e nel Sud-Est asiatico, mercati cruciali per Nvidia, e un possibile rallentamento della spesa per l'intelligenza artificiale. Secondo Baird, la crescita degli investimenti dei grandi operatori cloud potrebbe scendere a circa il 40% annuo nel 2027. La domanda per i chip H300 resta superiore all'offerta, ma tra il 10% e il 30% degli ordini anticipati potrebbe essere a rischio di tagli. Il broker vede inoltre crescere le probabilità di un cambio al vertice nel 2027, con un manager esterno favorito rispetto a una promozione interna.



Baird non è l'unica. Morgan Stanley ha tolto Nvidia dalla lista dei titoli preferiti, dopo un calo di oltre il 25% da quando l'aveva inserita un mese fa. BofA l'ha esclusa dalla sua US 1 List, mentre almeno tre altri broker, tra cui Wells Fargo e Citigroup , hanno ridotto i target price nei giorni scorsi. Il prossimo appuntamento è fissato per il 17 novembre, quando Nvidia pubblicherà i risultati del terzo trimestre a mercati chiusi.

Condividi

```