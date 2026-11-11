Milano 9:54
51.964 +0,40%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
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Londra 9:54
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26.615 +1,02%

Quadro rialzista per Diageo

Finanza
Quadro rialzista per Diageo
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Apprezzabile rialzo per l'azienda di bevande alcoliche, tra i componenti del FTSE 100, in guadagno dello 0,82% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
A livello operativo, Diageo è da comprare ai prezzi attuali pari a 18,95 sterline con stop loss individuato a quota 17,97 pounds. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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