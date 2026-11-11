Quadro rialzista per Diageo
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Apprezzabile rialzo per l'azienda di bevande alcoliche, tra i componenti del FTSE 100, in guadagno dello 0,82% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, Diageo è da comprare ai prezzi attuali pari a 18,95 sterline con stop loss individuato a quota 17,97 pounds. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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