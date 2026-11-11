Quadro rialzista per Diageo

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Apprezzabile rialzo per l' azienda di bevande alcoliche , tra i componenti del FTSE 100 , in guadagno dello 0,82% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, Diageo è da comprare ai prezzi attuali pari a 18,95 sterline con stop loss individuato a quota 17,97 pounds. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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