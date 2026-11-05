Londra: nuovo spunto rialzista per Diageo
(Teleborsa) - Bene l'azienda di bevande alcoliche, con un rialzo del 3,34%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Diageo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Diageo rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Diageo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,03 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 18,51. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,54.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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