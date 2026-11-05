Londra: nuovo spunto rialzista per Diageo

(Teleborsa) - Bene l' azienda di bevande alcoliche , con un rialzo del 3,34%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Diageo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Diageo rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Diageo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,03 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 18,51. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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