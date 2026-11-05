Diageo, vendite primo trimestre +1,2%. Confermata la guidance, ma Nord America resta debole

(Teleborsa) - Diageo , multinazionale britannica operante nel settore delle bevande alcoliche, ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio fiscale 2027, terminato il 30 settembre, con vendite nette pari a 4,93 miliardi di dollari, in crescita dell'1,2% rispetto ai 4,88 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. La crescita organica positiva è stata in parte compensata dall'effetto cambi sfavorevole e dalle cessioni. Su base organica, le vendite sono salite dell'1,4%, con volumi in aumento dell'1,1% e un effetto prezzo/mix positivo dello 0,3%. Escludendo la controllata africana EABL, in corso di cessione ad Asahi, la crescita organica si è fermata allo 0,6%.



Il Nord America, che rappresenta il 36% delle vendite, resta la principale criticità: le vendite organiche sono scese del 3,6%, con volumi in calo del 3,7%, in un mercato ancora debole. Negli Stati Uniti i marchi di tequila Don Julio e Casamigos e il whisky canadese Crown Royal hanno registrato cali a doppia cifra, solo in parte compensati da Johnnie Walker, mentre un problema di qualità nel packaging di Casamigos ha penalizzato i prodotti pronti da bere. In crescita a doppia cifra invece Guinness e Smirnoff Ice.



Le altre aree sono cresciute: America Latina e Caraibi (+4,8%) e Asia Pacifico (+4,1%), quest'ultima trainata dal travel retail che ha più che compensato la debolezza della Grande Cina, mentre India (+3,4%) ed Europa, Medio Oriente e Africa (+2,4%) hanno registrato una crescita più contenuta. In EMEA, i progressi in Turchia, Africa e Medio Oriente hanno più che compensato la debolezza di Italia e Francia, mentre Guinness ha sofferto in Gran Bretagna e Irlanda per il caldo insolito e la concorrenza. EABL ha registrato una crescita a doppia cifra, contribuendo per 0,8 punti alla crescita organica del gruppo.



Diageo ha confermato la guidance per l'esercizio 2027 indicata al Capital Markets Day: vendite organiche sostanzialmente stabili, con il Nord America atteso in calo di una percentuale a una cifra media, e utile operativo organico in crescita da bassa a media cifra singola, grazie anche al piano di risparmi sui costi. Il free cash flow è atteso a circa 2 miliardi di dollari, dai 3,2 miliardi dell'esercizio 2026, dopo circa 850 milioni di costi straordinari. L'effetto cambi è stimato pesare per circa 100 milioni sulle vendite e 25 milioni sull'utile operativo.



"Nel complesso, il primo trimestre è stato in linea con le aspettative e abbiamo confermato la guidance per l'intero anno - ha dichiarato il CEO Dave Lewis - In Nord America continuiamo a lavorare per rendere la nostra offerta più competitiva e, sebbene questa resti la nostra sfida più grande, sono in corso azioni concrete. Anche se il mercato resta difficile e la volatilità continua a causa dell'incertezza geopolitica e dell'impatto del conflitto in Medio Oriente su energia, approvvigionamento e distribuzione, i risultati del primo trimestre rappresentano un piccolo passo nella giusta direzione".

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