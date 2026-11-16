Attese positive per Diageo
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Seduta positiva per l'azienda di bevande alcoliche, tra i componenti del FTSE 100, che avanza bene e porta a casa un +1,16%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Diageo disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 19,21 sterline, con stop loss stimato a quota 17,97 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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