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Attese positive per Diageo

Finanza
Attese positive per Diageo
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Seduta positiva per l'azienda di bevande alcoliche, tra i componenti del FTSE 100, che avanza bene e porta a casa un +1,16%.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Diageo disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 19,21 sterline, con stop loss stimato a quota 17,97 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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