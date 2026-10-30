Londra: brillante l'andamento di Diageo
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda di bevande alcoliche, che lievita del 2,73%.
La tendenza ad una settimana di Diageo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Diageo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 17,59 sterline con primo supporto visto a 17,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 17,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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