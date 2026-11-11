RWE e KKR finalizzano la partnership nell’eolico offshore britannico

(Teleborsa) - La tedesca RWE
e il fondo statunitense KKR
hanno finalizzato la partnership per lo sviluppo di progetti eolici offshore nel Regno Unito, con un impegno finanziario complessivo di circa 12 miliardi di sterline (16,02 miliardi di dollari). Si tratta di una delle maggiori operazioni nel settore delle energie rinnovabili nel Paese.Due parchi eolici operativi dal 2030
La partnership riguarda i progetti Norfolk Vanguard West e Vanguard East, la cui entrata in funzione è prevista nel 2030. Il finanziamento comprende gli impegni di capitale di entrambe le società, le risorse messe a disposizione da un consorzio di finanziatori internazionali e 1 miliardo di sterline proveniente dal National Wealth Fund britannico.Oltre 2.400 posti di lavoro e energia per 3 milioni di abitazioni
Durante la fase di costruzione, i progetti sosterranno oltre 2.400 posti di lavoro. L'energia prodotta dai due parchi eolici sarà in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 3 milioni di abitazioni.
Le due società avevano annunciato la joint venture
nel mese di gennaio.
L'accordo arriva mentre, in occasione della COP31 in Turchia
, sono attesi gli interventi dei leader mondiali sulle rispettive priorità in materia di clima.