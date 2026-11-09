KKR, utile terzo trimestre record grazie a dismissioni e commissioni

(Teleborsa) - Il colosso degli investimenti KKR ha registrato un utile trimestrale record, beneficiando di un’intensa attività di disinvestimento e di maggiori commissioni derivanti dalla gestione del capitale dei clienti.



Nel terzo trimestre, la società di gestione ha perfezionato diverse operazioni, tra cui la vendita di CoolIT Systems, azienda specializzata in sistemi di raffreddamento per data center, e di Atlantic Aviation, piattaforma attiva nelle infrastrutture per l'aviazione privata. L'utile netto rettificato è balzato del 29%, raggiungendo 1,6 miliardi di dollari (pari a 1,78 dollari per azione) e superando la stima media degli analisti, che si attestava a 1,59 dollari, secondo i dati elaborati da LSEG.



Nel trimestre conclusosi il 30 settembre, KKR ha raccolto 25 miliardi di dollari di nuovo capitale, portando il totale degli asset in gestione oltre la soglia degli 800 miliardi di dollari. L'afflusso è stato trainato principalmente dalle strategie nel settore del credito, dagli investimenti liquidi e dalla piattaforma dedicata agli asset reali.



Gli utili derivanti dalle commissioni sono balzati del 27%, raggiungendo 1,3 miliardi di dollari, grazie all'aumento delle commissioni di gestione e dei ricavi legati alle performance. Il portafoglio infrastrutturale ha registrato un rendimento lordo del 4%, mentre il private equity tradizionale è rimasto stabile. I comparti del credito a leva e del credito alternativo hanno ottenuto rendimenti rispettivamente dell'1% e del 3%.



Il commento dei co-CEO Joseph Bae e Scott Nuttall



"Per il secondo trimestre consecutivo, KKR registra livelli record in termini di utili derivanti da commissioni (Fee Related Earnings), utili operativi totali (Total Operating Earnings) e utile netto rettificato per azione, sia su base trimestrale che nell'arco degli ultimi dodici mesi. Continuiamo a monetizzare gli investimenti e a restituire capitale ai nostri clienti a livelli senza precedenti". E hanno aggiunto "Per il 2026, prevediamo di restituire ai nostri clienti oltre 40 miliardi di dollari, superando di oltre il 50% il nostro precedente record annuale".



Acquisto azioni proprie



Tra il 30 giugno e il 4 novembre, KKR ha riacquistato azioni per un valore di 567 milioni di dollari e, la scorsa settimana, ha incrementato di 500 milioni di dollari l'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie.



(Foto: Foto di Nuun Std. da Pixabay )

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