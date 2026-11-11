San Benedetto annuncia 120 licenziamenti, proclamato stato di agitazione

(Teleborsa) - San Benedetto, colosso del beverage di Scorzè (Venezia), ha comunicato ai sindacati la decisione di aprire la procedura di licenziamento per 120 dipendenti su un migliaio in totale. "Un fulmine a ciel sereno": così lo ha definito Pierpaolo Piva, segretario generale della Fai Cisl di Venezia che, coi colleghi di Cgil e Uil delle categorie alimentari, ritiene inaccettabile un intervento di questa portata, soprattutto a fronte di una stagione climaticamente favorevole per le acque minerali e le bevande analcoliche come l'estate appena trascorsa.



"Problemi occupazionali alla San Benedetto nella storia non ne sono mai stati registrati - aggiunge Piva - e le motivazioni addotte per giustificare il ridimensionamento dell'organico lasciano il tempo che trovano".



In particolare, San Benedetto avrebbe parlato di aumenti dei costi energetici e delle materie prime, dell'introduzione di nuovi obblighi fiscali come la Plastic tax e la Sugar tax e di un processo di riorganizzazione che prevede un maggiore ricorso all'Intelligenza artificiale, oltre alla trasformazione e all'esternalizzazione di alcuni servizi generali.



Intanto è stato proclamato lo stato di agitazione di tutti i lavoratori, convocata un'assemblea per il 17 novembre e chiesto un incontro urgente alla direzione aziendale per "aprire immediatamente un confronto vero e mettere sul tavolo tutte le soluzioni alternative ai licenziamenti".



San Benedetto oggi realizza un fatturato superiore al miliardo e anche per lo scorso anno ha confermato il primato tra i produttori italiani di bevande analcoliche, raggiungendo una quota di mercato complessiva, in termini di volume, del 17,3%.



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