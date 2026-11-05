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Challenger licenziamenti USA in ottobre

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Challenger licenziamenti USA in ottobre
USA, Challenger licenziamenti in ottobre pari a 43,99K unità, in aumento rispetto al precedente 43,28K unità.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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