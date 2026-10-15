Snam riceve il Gold Standard delle Nazioni Unite per il sesto anno consecutivo

Per il monitoraggio e la riduzione delle emissioni di metano. Il Gruppo migliora ulteriormente il punteggio per qualità e accuratezza del reporting.

(Teleborsa) - Snam ha ottenuto per il sesto anno consecutivo il Gold Standard dell'Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), l'iniziativa promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) per favorire misurazione, reporting e riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico.



Le motivazioni del riconoscimento

Il riconoscimento - si legge in una nota - conferma il percorso portato avanti da Snam per rendere sempre più accurati e trasparenti la misurazione e il reporting delle emissioni di metano. Un risultato sostenuto anche dal crescente ricorso a tecnologie avanzate di rilevazione: le campagne di monitoraggio condotte attraverso sensori montati su drone, ad esempio hanno contribuito a verificare sul campo la solidità della quantificazione delle emissioni, portando il punteggio relativo agli asset gestiti dal Gruppo a 4,8 su 5.



Snam aderisce volontariamente al protocollo OGMP 2.0 dal 2020, contribuendo agli obiettivi dell’iniziativa delle Nazioni Unite volta a migliorare trasparenza e accuratezza dei dati e a supportare azioni sempre più efficaci per la mitigazione delle emissioni di metano.



Un ampio percorso di decarbonizzazione e innovazione tecnologica

Il nuovo Gold Standard si inserisce nel più ampio percorso di decarbonizzazione e innovazione tecnologica di Snam e negli obiettivi individuati dal nuovo Piano Strategico, che punta a rafforzare ulteriormente l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture, accompagnando l'evoluzione di un sistema energetico chiamato a coniugare sicurezza degli approvvigionamenti, competitività e decarbonizzazione.



L'impegno nella riduzione delle emissioni si riflette infine anche nella strategia di finanza sostenibile del Gruppo, che lega una quota crescente delle proprie fonti di finanziamento al raggiungimento di specifici obiettivi ESG e climatici.



In questa prospettiva, la capacità di disporre di dati sempre più affidabili e di monitorare puntualmente le performance degli asset assume un ruolo centrale anche per accompagnare la crescente integrazione tra fonti e infrastrutture energetiche.



Un principio al centro anche di Polaris, l'osservatorio di Snam nato per offrire una lettura integrata dell'evoluzione del sistema energetico italiano basandosi su dati oggettivi e resi disponibili in maniera aggregata su base mensile.

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