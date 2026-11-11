Wall Street in rialzo con CoreWeave che sale del 25% e trascina tutto il tech

(Teleborsa) - Ottima seduta
per i principali indici statunitensi, con il Nasdaq trascinato al rialzo dallo strappo di CoreWeave
, i cui risultati hanno attenuato le preoccupazioni degli investitori riguardo alle eccessive spese per l'intelligenza artificiale. L'azienda americana di cloud computing ha annunciato
che raggiungerà la redditività nella prima metà del 2028 su base rettificata, cercando di rassicurare gli investitori sul fatto che la forte domanda e gli impegni dei clienti possano sostenere la sua espansione finanziata dal debito. Il CEO Michael Intrator ha dichiarato oggi alla CNBC di aver annullato il suo piano di vendita di azioni, in seguito alla solida crescita dei ricavi registrata dall'azienda, che ha superato le aspettative per il terzo trimestre.Ulteriori prove della forte domanda di AI
sono arrivate da OpenAI, i cui ricavi trimestrali hanno raggiunto
per la prima volta i 10 miliardi di dollari, e da Anthropic, la cui IPO ha registrato ordini di gran lunga superiori alle azioni disponibili. Occhi puntati anche su Nvidia
, che tenta il rimbalzo dopo aver perso circa 430 miliardi di dollari
nelle ultime due sedute, a causa delle polemiche sulla relazione tra il CEO Jensen Huang e una donna d'affari sospettata di essere una spia cinese.
I dati sull'inflazione superiori alle attese, pubblicati martedì, hanno rafforzato le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve
statunitense il mese prossimo. Goldman Sachs
ha alzato ancora le stime sui tassi
: dopo il dato sull'inflazione di ottobre, la banca d'affari prevede ora un terzo rialzo da 25 punti base da parte della Federal Reserve a marzo 2027
Il governatore della Fed, Christopher Waller
, aveva affermato - prima della pubblicazione del rapporto sull'inflazione - che la banca centrale dovrebbe valutare un aumento del costo del denaro di 50 punti base se l'inflazione di ottobre dovesse peggiorare. Dopo la pubblicazione, il presidente della Federal Reserve di Chicago, Austan Goolsbee
, ha definito gli ultimi dati "al limite del preoccupante", in un'intervista al programma PBS NewsHour; "ci troviamo di fronte a un vero problema di inflazione, che si è andato sviluppando nel tempo - ha affermato - Dovremo affrontarlo". La presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan
, anche lei parlando dopo la pubblicazione dei dati, ha sostenuto la necessità di altri due rialzi dei tassi di un quarto di punto percentuale, aggiungendo che "questo inverno potrebbe essere possibile procedere più rapidamente di quanto il FOMC abbia fatto finora durante l'autunno".
Sul fronte macroeconomico
, la scorsa settimana il tasso sui mutui a tasso fisso trentennali
è sceso
dal 7,30% al 7,21%, secondo dati MBA. Si è trattato del quarto calo settimanale consecutivo e del livello più basso registrato da metà settembre; di conseguenza, la scorsa settimana le richieste di rifinanziamento di mutui sono aumentate del 5% rispetto alla settimana precedente, pur rimanendo inferiori del 57% rispetto alla stessa settimana di un anno fa.
Guardando ai principali indici di Wall Street
, il Dow Jones
avanza a 52.393 punti (+0,3%); sulla stessa linea, balzo dell'S&P-500
, che continua la giornata a 7.634 punti (+1,49%). Effervescente il Nasdaq 100
(+2,89%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'S&P 100
(+1,57%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica
(+3,68%), beni industriali
(+1,47%) e telecomunicazioni
(+1,43%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario
, che riporta una flessione di -0,58%.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Nvidia
(+4,53%), Caterpillar
(+3,89%), Cisco Systems
(+3,88%) e Goldman Sachs
(+2,30%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su McDonald's
, che ottiene -2,33%. Sotto pressione Microsoft
, con un forte ribasso del 2,31%. Soffre Nike
, che evidenzia una perdita dell'1,97%. Preda dei venditori United Health
, con un decremento dell'1,71%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, CoreWeave
(+25,85%), Nebius Group
(+18,88%), SanDisk
(+16,44%) e Lumentum Holdings
(+15,23%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su AirBnb
, che continua la seduta con -2,89%. Si concentrano le vendite su Microsoft
, che soffre un calo del 2,31%. Vendite su GE Healthcare Technologies
, che registra un ribasso dell'1,51%. Sottotono Amazon
che mostra una limatura dell'1,48%.