ASPI, nei nove mesi 2026 impegnati 1,6 miliardi per manutenzione e sviluppo rete

Obiettivo confermato di raggiungere 2,4 miliardi nell'intero anno

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026, il Gruppo Autostrade per l'Italia ha impegnato risorse per 1,6 miliardi di euro nella manutenzione e nello sviluppo della rete, riportando a livello eocnomico-finanziario una redditività solida ed un indebitamento nel complesso stabile.



I numeri dei nove mesi



I primi nove mesi dell'anno chiudono con ricavi operativi pari a 3.528 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'EBITDA pari a 2.164 milioni di euro, risulta in crescita di 60 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2025, mentre l'EBITDA Adjusted si attesta a 2.099 milioni di euro, in aumento dell'1% rispetto ai primi nove mesi del 2025. Il Margine operativo (EBIT) è pari a 1.377 milioni di euro e registra un decremento di 45 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2025.



L'utile del periodo di pertinenza del Gruppo è pari a 730 milioni di euro, in diminuzione di 132 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2025, principalmente per effetto della plusvalenza rilevata nel periodo a confronto e per maggiori ammortamenti legati all’avanzamento del piano di investimenti.



Il Cash Flow Operativo (FFO) risulta di 1.436 milioni di euro, in aumento di 21 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2025 ed è stato sostanzialmente impiegato a copertura degli investimenti realizzati nei primi nove mesi dell’anno. Indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2026 pari a 10.814 milioni di euro, in linea rispetto al 31 dicembre 2025.



Conferma impegno per ammodernamento e potenziamento rete



Nei primi nove mesi del 2026 sono proseguiti i lavori di ammodernamento e potenziamento della rete per un ammontare complessivo pari a 1,6 miliardi di euro di cui circa 1,2 miliardi di euro di investimenti operativi e circa 0,4 miliardi di euro per spese di manutenzione.



Il Gruppo ha dunque proseguito con determinazione nel percorso di ammodernamento e potenziamento di un’infrastruttura strategica per la mobilità del Paese. Un impegno concreto che continuerà nei prossimi mesi, con l’obiettivo confermato di raggiungere 2,4 miliardi di euro nell’intero anno.



In particolare, nei primi nove mesi del 2026 sono stati investiti 847 milioni di euro per l'ammodernamento della rete, con l’avvio e la conclusione di numerosi interventi su ponti, viadotti, gallerie, barriere di sicurezza e antirumore. Per quanto concerne il piano di potenziamento della rete si segnala il completamento dello scavo della galleria San Donato, il proseguimento dei lavori di riqualifica del tracciato originario della A1 tra Barberino e Firenze Nord e della “Tangenziale di Modena” oltre al proseguimento dei cantieri e delle attività propedeutiche di altri interventi, tra cui le attività del tunnel subportuale di Genova, con un investimento complessivo di 177 milioni di euro nei primi nove mesi 2026.





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