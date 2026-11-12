B&C Speakers, Alantra taglia target price: liquidità e ordini tengono nonostante 3° trimestre debole

(Teleborsa) - Alantra
ha abbassato a 15 euro
per azione (dai precedenti 16 euro) il target price
su B&C Speakers
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 45%.
Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre
hanno confermato una domanda di mercato debole
, con un calo delle vendite in tutte le aree geografiche, pur evidenziando una redditività resiliente e una solida generazione di cassa strutturale. Il management prevede un miglioramento nel prossimo trimestre, con vendite su livelli analoghi a quelli del secondo trimestre; il contesto rimane caratterizzato da scarsa visibilità, sebbene si intravedano segnali di ripresa negli ordini degli OEM europei, attesi per il 2027.
Alantra ha rivisto al ribasso le stime di vendite ed EBITDA
per l'intero esercizio 2026, riducendole rispettivamente del 4,4% e del 7,4%, portandole a 87,8 milioni di euro e 16,2 milioni di euro. Ha inoltre ridotto le stime di EBITDA per il biennio 2027-2028, rispettivamente dell'11,0% e dell'8,2%, ipotizzando una ripresa più graduale; per il 2027, prevede ora una crescita delle vendite del 3,8% su base annua. L'incremento del margine EBITDA (atteso al 19,7% nel 2027, rispetto al 18,5% del 2026) dovrebbe essere sostenuto da volumi più elevati e da una maggiore efficienza nei costi. La stima sull'utile registra un calo del 6,9% per l'esercizio 2026, attestandosi a 9,9 milioni di euro, con flessioni di circa l'11% e l'8% rispettivamente negli esercizi 2027 e 2028; la posizione finanziaria netta al termine dell'esercizio 2026 dovrebbe migliorare, raggiungendo i 3,7 milioni di euro grazie alla solida generazione di cassa registrata nel terzo trimestre.
"La limitata visibilità ci induce a mantenere un approccio prudente nel breve
periodo, restando la ripresa in Nord America e in Cina un fattore chiave - si legge nella ricerca - Ciononostante, la resilienza della redditività, la forte generazione di cassa e un interessante rendimento da dividendo (dividend yield) supportano il nostro giudizio positivo.
Al nuovo TP, il titolo verrebbe scambiato a un multiplo EV/EBITDA di 8,8x e a un rapporto P/E di 15,0x
, entrambi riferiti all'esercizio 2027, "livelli che riteniamo equi, data la solida redditività, la strutturale capacità di generare cassa e un rendimento da dividendo atteso superiore al 6,5% in media nel biennio 2027-2028, calcolato rispetto al prezzo attuale", viene sottolineato.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)