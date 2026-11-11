B&C Speakers, fatturato e utili in flessione ma migliora la PFN nei nove mesi

(Teleborsa) - B&C Speakers , gruppo internazionale che progetta, produce e commercializza trasduttori elettroacustici ad uso professionale, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati per 66,4 milioni di Euro, in calo del 12% rispetto a 75,6 milioni di Euro nel corrispondente periodo del 2025.



L’andamento riflette una fase di maggiore cautela nella pianificazione degli ordini da parte della clientela, in un contesto internazionale ancora caratterizzato da elementi di incertezza geopolitica e commerciale. In tale scenario, il Gruppo ha continuato a beneficiare della propria ampia diversificazione geografica: l’Europa si conferma la prima regione (49% dei ricavi), seguita dal Nord

America (20%) e dall’Asia-Pacifico (15%). Si segnalano in particolare la crescita dell’Italia, +14,0%, e del Medio Oriente & Africa, +49,7%.



L’EBITDA consolidato si attesta a 12,4 milioni di Euro nel corrente esercizio, rispetto a 16,5 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2025, con un EBITDA margin del 18,7%. L’utile netto di competenza del Gruppo si attesta a 7,9 milioni di Euro, rispetto a 9,3 milioni di Euro

nei primi nove mesi del 2025, con un margine netto dell’11,9%, in linea col corrispondente periodo dell’esercizio precedente (12,3%). L’utile per azione è pari a 0,72 Euro, rispetto a 0,85 Euro nel corrispondente periodo del 2025.



Nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio il Gruppo ha generato 10,9 milioni di Euro di flussi di cassa operativi, in crescita del 7,2% rispetto a 10,2 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2025, confermando la capacità di convertire i risultati economici in disponibilità finanziarie; particolarmente rilevante la generazione di cassa nel terzo trimestre dell’esercizio, grazie alla riduzione del capitale circolante netto.



La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2026 è positiva per 0,9 milioni di Euro, rispetto a una posizione finanziaria netta negativa per 0,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2025, nonostante la distribuzione di circa Euro 7,6 milioni di dividendi a maggio.



Al 30 settembre 2026 il portafoglio ordini consolidato del Gruppo è pari a 16,8 milioni di Euro (14,7 milioni di Euro al 30 giugno 2026).



Il commendo dell'Ad Lorenzo Coppini



"Nei primi nove mesi del 2026, B&C Speakers ha confermato la solidità del proprio modello industriale, mantenendo elevati livelli di redditività e una significativa capacità di generazione di cassa. Pur in un contesto geopolitico ancora complesso, osserviamo segnali di ripresa della domanda nei mesi a venire. Continua l’ampliamento ed il rinnovamento del portafoglio prodotti attraverso nuove soluzioni

progettate e ingegnerizzate in Italia e realizzate secondo un modello produttivo internazionale, con l'obiettivo di aumentare la competitività dell'offerta e raggiungere segmenti di mercato complementari a quelli tradizionalmente presidiati. Affrontiamo quindi i prossimi mesi con prudenza, ma con una struttura finanziaria solida, una presenza commerciale globale e un'offerta più ampia

che ci consentono di essere ben posizionati per cogliere le opportunità di crescita che potranno emergere".







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