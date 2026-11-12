Banche europee, utili vicini ai record nel terzo trimestre. DBRS: 2027 metterà alla prova la resilienza

Tra i rischi spread sovrani, inflazione, elezioni, tasse sulle banche e attacchi informatici

(Teleborsa) - Le banche europee chiudono un altro trimestre solido, con una redditività ancora vicina ai livelli record. Il quadro macroeconomico si è però fatto più complesso, tra il ritorno dell'inflazione, l'allargamento degli spread sovrani e il rialzo dei tassi. È quanto emerge dall'analisi di Morningstar DBRS sui risultati del terzo trimestre 2026 di 25 gruppi bancari grandi e medi di UE, Regno Unito e Svizzera. Per l'Italia il campione comprende Intesa Sanpaolo , Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM .



Secondo l'agenzia di rating, i risultati confermano un giudizio di credito favorevole sul settore. Le banche dovrebbero chiudere il 2026 in buona salute ed entrare nel 2027 con le risorse per resistere anche a uno scenario negativo.



Ricavi in crescita, costi sotto l'inflazione



Nel terzo trimestre l'utile netto è cresciuto in media del 14,8% su base annua. A sostenerlo sono stati soprattutto i ricavi, saliti del 6,9%. I costi operativi sono aumentati del 2,3%, meno dell'inflazione: per 21 banche su 25 i ricavi sono cresciuti più dei costi. Il margine di interesse ha beneficiato di tassi più favorevoli, maggiori volumi e coperture, con una crescita dei prestiti robusta nel Sud Europa e nel Regno Unito. Hanno pesato in parte l'aumento del costo della raccolta e la forte concorrenza su depositi e mutui.



Positivo anche il contributo delle commissioni, trainate da wealth management, gestione patrimoniale e bancassicurazione. Più contrastato il quadro sui mercati dei capitali: la volatilità ha spinto il trading azionario, mentre il reddito fisso e le valute hanno sofferto.



Il rapporto costi/ricavi medio è sceso al 47,1% dal 49,7% di un anno prima. Secondo l'agenzia, l'intelligenza artificiale sta diventando un acceleratore di automazione ed efficienza. Barclays , ad esempio, prevede di tagliare circa 5.000 posti nel 2026, circa il 5% della forza lavoro. La maggiore dipendenza dalla tecnologia aumenta però i rischi operativi, dal cyber ai fornitori esterni. L'agenzia cita il furto di circa 6,3 miliardi di dollari in asset digitali subito da Binance a fine ottobre. Cita anche l'attacco a Crédit Mutuel Arkéa di inizio novembre, quando gli hacker hanno usato la piattaforma di un fornitore per trasferire in modo fraudolento circa 100 milioni di euro dal conto della banca.



Qualità del credito solida, capitale in lieve calo



L'NPL ratio lordo medio scende all'1,8% dal 2,0% e solo tre banche su 25 registrano un aumento. Gli accantonamenti sono saliti in 15 banche, con un aumento medio di circa il 16%, anche per prudenza sui rischi geopolitici ed energetici. Il costo del rischio resta contenuto, con alcuni focolai di tensione: le attività di Santander in America Latina, le carte di credito britanniche, il leasing, l'immobiliare commerciale e singole esposizioni corporate. Secondo Morningstar DBRS, la qualità del credito è in molti casi già vicina ai minimi storici e lascia poco spazio a ulteriori miglioramenti.



Il CET1 ratio medio scende al 14,5% dal 15,0%, con 18 banche su 25 in calo. Pesano la crescita degli attivi ponderati per il rischio, gli aggiustamenti dei modelli interni, le acquisizioni e le maggiori distribuzioni agli azionisti. BNP Paribas e Barclays hanno annunciato nuovi buyback. SEB e Nordea li hanno invece sospesi in attesa dell'impatto delle revisioni sui modelli interni.



Guidance in rialzo, Intesa sopra i 10 miliardi



La maggior parte delle banche è in linea per raggiungere o superare gli obiettivi 2026 e diverse hanno alzato le stime. Tra queste Intesa Sanpaolo, che ora prevede un utile 2026 ben superiore a 10 miliardi di euro. BBVA e CaixaBank hanno alzato i target di redditività. Sabadell ha invece ritoccato al ribasso le attese sul margine di interesse, per il rialzo più rapido del previsto del costo dei depositi.



Le insidie del 2027



Per il prossimo anno l'agenzia individua diversi venti contrari. L'allargamento degli spread sovrani, soprattutto in Francia, aumenta la pressione sui portafogli titoli e sul costo della raccolta: a ottobre lo spread tra Francia e Germania ha toccato il livello più alto dal 2011. Le elezioni in arrivo, tra cui le presidenziali francesi e le politiche in Italia e Spagna, potrebbero alimentare l'incertezza sui conti pubblici e la volatilità. La pressione fiscale spinge inoltre i governi ad aumentare le tasse sulle banche, come mostrano la legge di bilancio 2026 in Italia e l'aumento temporaneo al 6% della sovrattassa bancaria nel Regno Unito dal gennaio 2027.



Pesa anche il contesto macro: il nuovo shock energetico ha spinto l'inflazione dell'Eurozona al 4% a ottobre, il livello più alto dal 2023. La BCE ha alzato due volte quest'anno il tasso sui depositi, al 2,5%. Tassi leggermente più alti dovrebbero sostenere la redditività, ma il beneficio potrebbe essere in parte assorbito da un adeguamento più rapido del costo dei depositi e della raccolta. L'agenzia si attende inoltre una progressiva risalita degli accantonamenti dai livelli attuali.



"Le banche europee hanno continuato a generare un forte slancio negli utili nel terzo trimestre 2026", ha commentato Nicola De Caro, senior vice president e responsabile del rating delle istituzioni finanziarie europee di Morningstar DBRS. Inflazione in aumento, spread più ampi, rischi operativi e incertezza politica potrebbero rendere il 2027 più impegnativo. Ma, secondo De Caro, la forte redditività, la buona qualità del credito e i solidi cuscinetti di capitale lasciano le banche "ben posizionate per assorbire potenziali shock".

Condividi

```