Milano 17:35
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Nasdaq 18:59
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Dow Jones 18:59
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Londra 17:35
10.863 +0,25%
Francoforte 17:37
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Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,25%

Il FTSE 100 chiude la seduta a 10.863,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,25%
Londra riporta un guadagno dello 0,25%, terminando a 10.863,09 punti.
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