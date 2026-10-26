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/ Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,51%
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,51%
L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 23.211,81 punti
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26 ottobre 2026 - 10.25
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