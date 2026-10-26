Milano 15:27
49.131 +1,18%
Nasdaq 15:27
29.166 +0,72%
Dow Jones 15:27
52.500 +0,54%
Londra 15:27
10.761 +0,66%
Francoforte 15:27
25.469 +1,14%

Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,51%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 23.211,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,51%
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,51%, terminando a 23.211,81 punti.
Condividi
```