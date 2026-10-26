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Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dello 0,72%
Il FTSE 100 chiude a 10.767,33 punti
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26 ottobre 2026 - 17.43
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