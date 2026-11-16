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Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,49%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 23.753,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,49%
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,49%, terminando a 23.753,84 punti.
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