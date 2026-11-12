Borsa New York torna a galla con acquisti sui Tech

(Teleborsa) - Wall Street recupera dai minimi a metà giornata e si muove sulla linea di galleggiamento, con il mercato che cerca di buttarsi alle spalle la notizia delle dimissioni del CEO di Nvidia , Jensen Huang, e scommette ancora sulla buona sorte del settore dell'intelligenza artificiale.



La pressione delle vendita su Nvidia si è leggermente attenuata, con il titolo in calo del 4% dopo un esordio peggiore. Le azioni avevano toccato un ribasso a doppia cifra dopo l'annuncio delle dimissioni di Huang e la nomina della CFO Colette Kress come CEO ad interim seguite allo scandalo provocato dallo spionaggio industriale cinese.



Sul fronte macro, le richieste si sussidio sono risalite a 200 mila unità, risuoltando peggiori delle attese, mentre le vendite di case sono scivolate del 5,5%. Aumento a sorpresa delle scorte di greggio di 4,7 milioni di barili.



A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile a 52.545 punti; piatto anche l' S&P-500 a 7.617 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,1%); sulla stessa linea, pressoché invariato l' S&P 100 (+0,08%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+2,09%) e telecomunicazioni (+1,16%). Il settore materiali , con il suo -0,69%, si attesta come peggiore del mercato.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Chevron (+1,98%), Travelers Company (+1,55%) e Caterpillar (+1,54%).



Giornata fiacca per Honeywell International , che segna un calo dell'1,20%.



Senza slancio Boeing , che negozia con un 0%.



Nike è stabile, riportando un moderato 0%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Broadcom (+5,64%) e Advanced Micro Devices (+5,32%) si avvantaggiano della sorte peggiore toccata alla rivale Nvidia , che soffre un decremento del 4,54%.



Fra le Big Seven brilla anche Alphabet (+2,64%).



I più forti ribassi si verificano su Nebius Group , che continua la seduta con -15,70%, dopo aver deluso con una guidance non brillante.



Scende CoreWeave , con un ribasso del 6,24% dopo i risultati.



Crolla Keurig Dr Pepper , con una flessione del 6,23%.





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