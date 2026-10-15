Entera, investimento da 500 mila euro per il 50,08% di ET.Group

(Teleborsa) - Entera , attraverso la controllata Entera Advisory, ha perfezionato un investimento complessivo di 500.000 euro, oltre agli oneri accessori, per acquisire il 50,08% di ET.Group, realtà attiva nell'informazione, nella ricerca e nella consulenza specialistica in materia di sostenibilità, ESG e finanza responsabile.



La struttura dell'investimento

L'operazione - spiega una nota - prevede l'acquisto dai soci attuali del 16,8% del capitale di ET Group per 100.000 euro, destinati ai venditori, e la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di 400.000 euro, che affluiranno integralmente a ET Group.



Al completamento, Entera Advisory deterrà circa il 50,08% del capitale; Luca Testoni ed Elena Angela Bonanni, fondatori di ET Group, manterranno rispettivamente il 44,93% e il 4,99%. La società, nel 2025, ha registrato 550 mila euro di ricavi, con un utile netto di circa 20 mila euro e un patrimonio netto di 98 mila euro. La società non ha debito.



Testoni e Bonanni saranno coinvolti nella crescita di Entera anche attraverso un accordo manageriale che ne integri le competenze nell'attuale squadra della società. In tale contesto, come già comunicato il 7 agosto scorso, Testoni ha assunto l’incarico di Investor relations manager di Entera, oltre che di presidente di ET Group.



Per contro, l'aumento di capitale in ET Group rappresenta la componente prevalente dell'investimento e ne finanzierà direttamente il piano di sviluppo, con particolare attenzione al rafforzamento del team e del management, all'ampliamento dei servizi ESG e di comunicazione, alla valorizzazione delle iniziative editoriali e di ricerca e al fabbisogno di liquidità e capitale circolante connesso alla crescita.



L'integrazione industriale nel Gruppo Entera

L'investimento si inserisce nel percorso di costruzione di un polo integrato di servizi alle imprese avviato da Entera dopo la fusione tra CrowdFundMe, WeAreStarting e Smart4Tech. Il principale ambito di integrazione sarà Entera Advisory, che potrà affiancare ai servizi di consulenza strategica, organizzativa e di finanza straordinaria le competenze di ET Group in materia ESG e sostenibilità.



Il patrimonio di relazioni e iniziative di settore di ET Group potrà favorire nuove opportunità di business e origination per le attività di advisory e crowdinvesting del Gruppo.



In prospettiva, ET Group potrà inoltre contribuire allo sviluppo di un polo di comunicazione corporate e finanziaria, rivolto sia alle società del Gruppo sia a clienti terzi, valorizzando contenuti, progetti speciali ed eventi. Tale sviluppo sarà perseguito preservando l’autonomia e la credibilità delle attività editoriali, di ricerca e di assessment.



Infine, la piattaforma commerciale e le competenze di Entera Advisory potranno sostenere l’espansione dei servizi specialistici, delle testate e degli eventi di ET Group.

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