FED, con 10 voti su 12 a favore confermato il tasso sui fondi federali tra il 3,75% e il 4%

L'esito della riunione del 27-28 ottobre. Lisa Cook e Beth Hammack hanno votato per un rialzo di un quarto di punto

(Teleborsa) - Il Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve ha approvato, con 10 voti favorevoli e 2 contrari, la decisione di mantenere l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali (federal funds rate) tra il 3,75% e il 4%, a sostegno del duplice mandato dell'istituto statunitense. Si legge nello statement da poco diffuso dal Comitato. Lo stesso ha precisato di proseguire nella sua politica di mantenimento di ampie riserve all'interno del sistema bancario.



Hanno espresso voto contrario Lisa Cook e Beth Hammack, le quali avrebbero preferito un rialzo dell'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali di un quarto di punto percentuale in occasione di questa riunione.



I funzionari hanno evidenziato che l'attività economica sta registrando una forte espansione. "Sebbene permanga un'elevata incertezza, dovuta in parte agli sviluppi geopolitici, la spesa interna si è dimostrata resiliente. La crescita della produttività è solida e gli investimenti in capitale sono robusti. L'aumento dell'occupazione ha tenuto il passo con la crescita della forza lavoro, mentre il tasso di disoccupazione ha subito variazioni minime".



L'inflazione resta elevata ma, ha concluso il FOMC, "l'acquisizione di ulteriori informazioni consentirà al Comitato di definire l'orientamento di politica monetaria più adeguato a garantire un ritorno tempestivo dell'inflazione verso l'obiettivo del 2% fissato dal Comitato stesso". Viene ribadito l'impegno a garantire la stabilità dei prezzi.









(Foto: @ Shutterstock)

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