Francoforte: in calo SUSS

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di apparecchiature per semiconduttori , che presenta una flessione del 2,31% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SUSS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le tendenza di medio periodo della società di sistemi per la lavorazione dei wafer si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 51,13 Euro. Supporto stimato a 50,28. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 51,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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