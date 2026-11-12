Francoforte: risultato positivo per AUTO1 Group

(Teleborsa) - Scambia in profit la piattaforma digitale per il commercio di auto usate , che lievita del 3,10%.



La tendenza ad una settimana di AUTO1 Group è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il marketplace di auto usate , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 15,71 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 16,08. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 15,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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