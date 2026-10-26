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Francoforte: scambi al rialzo per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Infineon
Seduta vivace oggi per la compagnia hi-tech tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,65%.
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