Generali nomina Emanuele Moneghini Group Chief Audit Officer

(Teleborsa) - Generali ha nominato Emanuele Moneghini Group Chief Audit Officer, con effetto dal 1° ottobre 2026.



Nel suo ruolo Emanuele Moneghini è responsabile della funzione Group Audit e del coordinamento delle funzioni di Internal Audit del Gruppo, con l’obiettivo di valutare l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi del sistema di governance.



Emanuele è entrato in Generali nel 2005, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità. Nel 2015 è stato nominato Head of Internal Audit Austria, Central Eastern Europe & Russia e nel 2021 ha assunto il ruolo di Group Head of GHO & Thematic Audit, con la responsabilità delle attività di assurance sulle aree business, finance e governance del Group Head Office.

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