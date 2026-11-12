Gruppo Credem completa la revisione strategica del wealth management

(Teleborsa) - Il Gruppo Credem ha portato a compimento il processo di evoluzione strategica dell’area wealth management finalizzato a rafforzare il modello di integrazione della capacità specialistica delle fabbriche prodotto con il valore della consulenza personalizzata. In questa direzione anche il cambio recente di denominazione di Euromobiliare Fiduciaria in Credem Euromobiliare Fiduciaria.



L’area wealth management - si ricorda - rappresenta uno dei pilastri della strategia di crescita del Gruppo Credem che ha registrato a fine settembre 2026 un aumento della raccolta da clientela dell’8,6% a/a (+80,8% negli ultimi 10 anni), prestiti ai clienti in progresso del 2,1% a/a (+59% negli ultimi 10 anni) e oltre 280 assunzioni nei primi nove mesi dell’anno (organico complessivo in crescita del 10,9% negli ultimi 10 anni).



Credem Euromobiliare Fiduciaria sotto la guida del Direttore Generale Alessandro Denti si conferma il fulcro per le attività finanziarie e patrimoniali che richiedono elevata specializzazione. Il cuore dell'operatività è rappresentato dall'intestazione fiduciaria, che assicura totale riservatezza nei confronti dei terzi mentre i beni mantengono la proprietà del cliente.



"Operiamo in un contesto di mercato e normativo in continua evoluzione all'interno del quale ritengo sia particolarmente rilevante l'appartenenza all’Area Wealth Management del Gruppo Credem anche grazie alle sempre più rilevanti sinergie con Credem Euromobiliare Private Banking e Credem Banca", ha dichiarato Alessandro Denti, Direttore Generale di Credem Euromobiliare Fiduciaria.



"La riservatezza e i servizi offerti dalla società - ha proseguito Denti - continuano ad essere centrali nell’offerta ai clienti del Gruppo, proseguiamo nel nostro impegno semplificando i processi grazie alla componente digitale, incrementando le attività formative verso Private Banker, Consulenti Finanziari e Corporate Banker del Gruppo, sviluppando una nuova attività di comunicazione sempre più orientata a supportare la clientela del gruppo nel gestire al meglio temi complessi come la pianificazione patrimoniale e il passaggio generazionale".





All'interno del polo Private Banking & Client Advisory, Credem Euromobiliare Fiduciaria offre una gamma di soluzioni che include l'intestazione di depositi titoli amministrati e di rapporti gestionali, oltre all'amministrazione di patrimoni oggetto di successioni e donazioni. A favore di famiglie e imprese, la società garantisce assistenza nel passaggio generazionale in azienda, esecuzione di patti familiari e gestione di patti di sindacato, assicurando inoltre totale riservatezza nel trasferimento di partecipazioni in società di capitali e rappresentanza nelle assemblee societarie. La mission aziendale resta saldamente ancorata a valori di riservatezza e competenza, puntando all'eccellenza e alla creazione di valore nel tempo attraverso una consulenza curata e di alta qualità.





L'operazione di cambio delle denominazioni delle società dell’area wealth management del Gruppo ha previsto l'integrazione del brand Credem con quello di Euromobiliare all'interno delle nuove denominazioni societarie. In particolare, l'evoluzione del brand ha toccato le seguenti realtà: Credem Euromobiliare Asset Management (ex Euromobiliare Asset Management SGR), Credem Euromobiliare International Fund SICAV (ex Euromobiliare International Fund SICAV), Credem Euromobiliare Advisory SIM (ex Euromobiliare Advisory SIM). A queste si affianca Credem Euromobiliare Private Asset (ex Credem Private Equity), che aveva già deliberato il cambio di denominazione lo scorso febbraio. Questa scelta coniuga la solidità, la tradizione e l'heritage del Gruppo Credem con la specializzazione tecnica e la competenza nell’ asset & wealth management di Euromobiliare, marchio di riferimento sul mercato da più di 50 anni, un’area che vede, a fine giugno 2026, masse gestite e assicurative che corrispondono a 36,7 miliardi di euro.

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