IMMSI, ricavi +9,1% a cambi costanti ed Ebitda +7,9% nei nove mesi

(Teleborsa) - I ricavi netti consolidati del Gruppo Immsi nei primi nove mesi del 2026 sono stati pari a 1.382,8 milioni di euro a cambi costanti e a 1.337,9 milioni di euro a cambi correnti (rispettivamente +9,1% e +5,6% rispetto ai 1.267,1 milioni di euro consuntivati al 30 settembre

2025).



L’Ebitda si è attestato a 216,9 milioni di euro (+7,9% rispetto ai 201,0 milioni al 30 settembre 2025). L’Ebitda margin è stato pari al 16,2% (15,9% al 30 settembre 2025).



L'Ebit è stato pari a 103,4 milioni di euro (+24,7% rispetto a 82,9 milioni al 30 settembre 2025); l’Ebit margin è stato pari al 7,7% (6,5% nello stesso periodo del 2025).



Il risultato ante imposte è pari a 46,7 milioni di euro, in crescita del 64,8% rispetto ai 28,3 milioni al 30 settembre 2025. Sul risultato hanno inciso imposte per 24,5 milioni di euro (13,8 milioni al 30 settembre 2025).



Il risultato netto ante minorities è positivo per 22,2 milioni di euro, in crescita del 53,2% (14,5 milioni di euro al 30 settembre 2025), ed è inclusivo della quota di pertinenza di terzi pari a 14,6 milioni (11,2 milioni al 30 settembre 2025).



I flussi di cassa positivi al 30 settembre 2026 hanno portato l’indebitamento finanziario netto a 867,9 milioni di euro, in diminuzione di circa 118,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2025 (986,6 milioni di euro) e di circa 60,6 milioni rispetto al 30 settembre 2025 (928,4 milioni di euro).



Nei primi nove mesi del 2026 il Gruppo ha consuntivato investimenti per 81,8 milioni di euro, 114,5 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025, anno in cui la controllata Piaggio completò gli investimenti per il lancio del Porter Elettrico e gli investimenti in cyber security.

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