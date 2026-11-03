Londra: calo per Barratt Redrow

(Teleborsa) - Sottotono il costruttore residenziale britannico , che passa di mano con un calo del 2,18%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Barratt Redrow subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,312 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,252. L'equilibrata forza rialzista della società britannica di sviluppo immobiliare residenziale è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3,372.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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