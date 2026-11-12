Londra: andamento sostenuto per Barratt Redrow

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il costruttore residenziale britannico , in guadagno del 3,10% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Barratt Redrow mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,41%, rispetto a +0,28% del principale indice della Borsa di Londra ).





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dalla società britannica di sviluppo immobiliare residenziale restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 3,382 sterline. Il supporto più immediato è stimato a 3,318. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 3,277, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```