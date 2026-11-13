Londra: scambi negativi per 3i Group

(Teleborsa) - Rosso per la società d'investimenti con sede a Londra , che sta segnando un calo del 3,17%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di 3i Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di 3i Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,63 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```