Londra: scambi negativi per 3i Group
(Teleborsa) - Rosso per la società d'investimenti con sede a Londra, che sta segnando un calo del 3,17%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di 3i Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di 3i Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,63 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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