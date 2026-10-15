SG Company, fatturato a 48,5 milioni e portafoglio ordini a 9,8 milioni al 30 settembre

Fatturato consolidato dei primi 9 mesi già superiore a quello dell'intero esercizio precedente

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2026 SG Company ha registrato un fatturato consolidato di 48,5 milioni e un portafoglio ordini contrattualizzati (hard backlog) di 9,8 milioni.



L'importo complessivo di 58,3 milioni risulta pertanto già superiore all'intero fatturato consolidato 2025, pari a 49,5 milioni (+17,8%).



Il fatturato consolidato e il portafoglio ordini al terzo trimestre 2026 registrano una crescita del 31% rispetto alla rilevazione dello stesso periodo del 2025, pari a 44,4 milioni.



Le parole del CEO e Chairman

Davide Verdesca ha commentato: "I risultati al 30 settembre confermano la solidità del percorso di crescita del Gruppo e la validità della strategia che stiamo portando avanti con disciplina e visione di lungo termine. Le performance registrate ci consentono di procedere in modo spedito rispetto alla tabella di marcia del Piano Industriale, ma restiamo concentrati sull’esecuzione quotidiana: ogni giorno rappresenta un’opportunità per accelerare ulteriormente il raggiungimento dei nostri obiettivi di lungo periodo. La crescita dei ricavi riflette l’impegno costante nel miglioramento dei processi, nello sviluppo delle competenze e nell’innovazione. Continuiamo a puntare sulla qualità e sull’efficienza operativa, elementi fondamentali per generare risultati sostenibili nel tempo. La strategia di consolidamento e rafforzamento del Gruppo trova conferma trimestre dopo trimestre grazie al contributo di una squadra sempre più solida e coesa e i risultati raggiunti dimostrano che gli obiettivi che ci siamo prefissati sono ambiziosi ma concreti; la direzione è chiara, la visione resta salda e la determinazione nel realizzarla immutata".

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