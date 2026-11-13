Piazza Affari: andamento negativo per Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che mostra un decremento del 2,26%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caltagirone SpA, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Caltagirone SpA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,7 Euro e primo supporto individuato a 9,38. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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