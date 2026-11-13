Piazza Affari: andamento negativo per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , che mostra un decremento del 2,26%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caltagirone SpA , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di Caltagirone SpA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,7 Euro e primo supporto individuato a 9,38. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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