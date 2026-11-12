Piazza Affari: risultato positivo per Avio

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda aerospaziale italiana , che lievita del 3,24%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,97%, rispetto a +1,79% del principale indice della Borsa di Milano ).





Tecnicamente, Avio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,84 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,69. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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