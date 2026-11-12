Piazza Affari: si concentrano le vendite su Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Pressione sulla società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che tratta con una perdita del 2,09%.



Lo scenario su base settimanale di Alerion Clean Power rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 18,17 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 17,55. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 17,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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