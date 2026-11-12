Poste, Del Fante: per data center "modello virtuoso" con investitori terzi, via a fondo da 600 milioni

(Teleborsa) - Poste Italiane ha avviato un modello per finanziare l'espansione della capacità nei data center senza appesantire il bilancio del gruppo, coinvolgendo investitori terzi e i prodotti di investimento offerti ai propri clienti. Lo ha illustrato l'AD Matteo Del Fante nella conference call con gli analisti sui risultati dei nove mesi.



"Vediamo un forte interesse degli investitori terzi, sia in equity sia in debito, in questo settore. Questo ci permette di sviluppare capacità nei data center attraverso società veicolo dedicate, esterne al perimetro di consolidamento del gruppo, riducendo l'impegno di capitale del gruppo", ha spiegato il CEO. "È importante sottolineare che questo investimento offre anche un profilo di rendimento stabile nel lungo periodo, che lo rende molto adatto ai prodotti assicurativi e di risparmio gestito che offriamo ai nostri clienti", ha aggiunto.



"Abbiamo già messo in pratica questo modello", ha detto Del Fante. "Lo scorso settembre la Banca d'Italia ha approvato il nostro fondo BPF Alternative Co-Investment, che abbiamo lanciato con una dimensione obiettivo di 600 milioni". Il primo investimento pilota finanzierà un nuovo data center da 20 megawatt. "L'impegno in equity sarà condiviso con Noovle, TIM e investitori terzi, mentre il debito sarà finanziato fuori bilancio per l'80% dell'investimento complessivo", ha spiegato il CEO.



"Questo crea un modello virtuoso", ha concluso Del Fante: "sostiene l'espansione di infrastrutture strategiche per i data center, preserva l'efficienza del capitale e dà ai nostri clienti accesso a interessanti opportunità di investimento di lungo periodo".

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