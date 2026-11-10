Rialzo in agguato per Pershing Square Holdings
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Protagonista la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,55%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Pershing Square Holdings è da comprare ai prezzi attuali pari a 39,26 sterline con stop loss individuato a quota 36,96 pounds. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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