Rialzo in agguato per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Protagonista la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che chiude la seduta con un rialzo dell'1,55%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Pershing Square Holdings è da comprare ai prezzi attuali pari a 39,26 sterline con stop loss individuato a quota 36,96 pounds. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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