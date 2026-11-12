Simone lancia IusForo e stima fatturato annuo a regime di 500 mila euro

(Teleborsa) - Simone , società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato il lancio commerciale di IusForo, la banca dati giuridica de Il Foro italiano, la più antica rivista giuridica italiana che dal 1876 accompagna l'evoluzione del diritto nazionale: un nuovo strumento a supporto delle ricerche giuridiche di avvocati, magistrati, giuristi d'impresa e studiosi.



Il lancio di IusForo si inserisce nella strategia del Gruppo volta a valorizzare il proprio patrimonio di contenuti giuridici attraverso canali digitali proprietari, in coerenza con le iniziative avviate con gli operatori di Legal AI, e ne rafforza il posizionamento quale fornitore di contenuti giuridici qualificati, sia per i professionisti sia per le piattaforme tecnologiche.



Il management stima un fatturato annuo a regime di circa 500 migliaia di euro annui, riconducibile alla sola vendita B2C di IusForo tramite abbonamenti e licenze. La vendita dei contenuti digitali de Il Foro Italiano consentirà di portare a regime le attività di distribuzione del brand, stimate a suo tempo in 1 milione di euro.



Simone spiega che il lavoro editoriale sul testo normativo non si limita alla semplice riproduzione delle disposizioni legislative, ma comprende la ricostruzione della loro vigenza, l'individuazione delle norme modificate o abrogate, la documentazione degli interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo e il collegamento con note e commenti autoriali. Il valore del patrimonio normativo di IusForo risiede nell'integrazione tra il testo vigente, la sua evoluzione nel tempo e l'interpretazione giuridica.



"Nel momento in cui l'attività legale si sta trasformando grazie all'innovazione portata dai software di legal AI, è ancora più importante utilizzare, a complemento, una banca dati completa e autorevole per la conferma delle fonti e per disporre di contenuti autoriali e la dottrina che spesso mancano nelle nuove piattaforme di intelligenza artificiale", ha commentato l'AD Luca Misso.

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