Infineon corre a Francoforte in scia al rialzo delle previsioni sui data center e aumento cedola

(Teleborsa) - Infineon corre a Francoforte con un rialzo di oltre il 5% in scia a un miglioramento delle previsioni e all'aumento del dividendo. La società

ha chiuso l'esercizio fiscale 2026 con ricavi pari a 16,353 miliardi di euro, in crescita del 12% annuo, e un utile per azione rettificato di 1,73 euro.



Il produttore tedesco di semiconduttori stima per il primo trimestre dell'esercizio fiscale 2027 un fatturato di circa 4,6 miliardi di euro. Il margine di profitto del segmento dovrebbe attestarsi intorno al 23%.



Per l'esercizio 2027, si attende ricavi per circa 20 miliardi di euro e un fatturato derivante dagli alimentatori per data center a quasi 4 miliardi di euro rispetto a una precedente previsione di 2,5 miliardi di euro. Inoltre, stima investimenti compresi tra 3,0 e 3,5 miliardi di euro.



"Prevediamo un aumento significativo dei ricavi e della redditività nell'anno fiscale 2027", ha dichiarato l'amministratore delegato Jochen Hanebeck, aggiungendo che i chip di potenza per i data center e la mobilità elettrica saranno tra i motori della crescita.



Il consiglio di amministrazione intende proporre all'assemblea un aumento del dividendo di 0,03 euro, portandolo a 0,38 euro per azione.

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