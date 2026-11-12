Standard Ethics abbassa il rating di sostenibilità di Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Standard Ethics ha abbassato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Brunello Cucinelli a "E+" dal precedente "EE-" con Outlook "Negativo". Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



Gli analisti spiegano che la società opera in un settore molto delicato, con lunghe filiere di approvvigionamento e produzione ed un alto impatto su ambiente e comunità. Standard Ethics rileva l'impegno della società in campo ambientale (E) e sociale (S): si osservano varie policy ESG e obbiettivi specifici in linea con le richieste internazionali di Onu, Ocse e Ue. La disclosure è avanzata e la rendicontazione extra-finanziaria segue le migliori pratiche di settore.



Tuttavia, la metodologia di Standard Ethics, in linea con le indicazioni delle organizzazioni sovranazionali, include la Governance (G) nel perimetro di analisi e misurazione del livello di Sostenibilità di un'entità. I temi analizzati riguardano il sistema di governance sia a livello di policy sia a livello di assetti proprietari e organi sociali. Nel caso in esame si registra un azionista di controllo e un meccanismo di voto maggiorato. In presenza di tali assetti, le linee guida internazionali individuano generalmente nell'indipendenza dell'organo apicale e in ulteriori presidi di governance la principale forma di tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e del mercato.

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