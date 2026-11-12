Vertice a Palazzo Chigi su sicurezza scuole: attivati tavolo tecnico e informativa Prefetture

Il vertice ha Palazzo Chigi ha fatto il punto sulla sicurezza delle scuole e messo a punto i protocolli da seguire in caso di nuovi allarmi

12 novembre 2026 - 20.35

(Teleborsa) - Dopo il confronto di questa mattina della Premier Giorgia Meloni con le forze di opposizione,, si è riunito questo pomeriggio a Palazzo Chigi il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in qualità di e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara e dei componenti tecnici.



La riunione è stata convocata dopo l’invio massivo di e-mail con minacce di bomba ai danni di migliaia di scuole italiane, verificatisi nella giornata di ieri e ancora quest'oggi, in tutto il territorio nazionale. L’obiettivo dell'incontro era impedire che minacce infondate blocchino servizi essenziali e garantire allo stesso tempo la sicurezza di studenti, insegnanti, operatori scolastici e famiglie, e più in generale dell’intera comunità nazionale.



Oggi sono state raggiunte da minacce via e-mail 3.778 scuole, le evacuazioni sono state 77, e in 36 di queste scuole l’attività didattica è ripresa nella stessa mattinata. Il forte calo delle evacuazioni conferma che le indicazioni date stamane dal Governo ai Prefetti e ai dirigenti scolastici, di effettuare le evacuazioni solo in seguito ad un concreto indizio di pericolosità, hanno raggiunto il loro scopo.



Secondo il cronoprogramma concordato durante la riunione, il Ministro dell’interno fornirà indicazioni operative alle Prefetture per garantire in piena sicurezza la continuità delle attività dei servizi pubblici.



All’incontro di questo pomeriggio seguirà l’attivazione, dalla mattinata di domani, di un tavolo tecnico ristretto per fornire una base di procedure e strumenti, finalizzati a misure di intervento nel breve, medio e lungo periodo. Le misure riguarderanno non solo le scuole, ma anche altri potenziali obiettivi. Per ciascun settore le amministrazioni centrali competenti indicheranno gli elementi utili a riconoscere rapidamente le minacce infondate e a definire criteri, procedure e catene di comando.







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