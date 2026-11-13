Banco BPM, Tononi: "Anima è strategica, asset fondamentale del gruppo"

(Teleborsa) - Anima
è un asset strategico e un pilastro fondamentale del piano industriale di Banco BPM
. A ribadirlo è stato il Presidente dell'istituto, Massimo Tononi, a margine di un evento sul financial crime organizzato da Acams in collaborazione con la banca, intervenendo anche sull'operazione di fusione
prospettata dal socio Crédit Agricole
.Anima, asset fondamentale del gruppo
"Anima per noi è strategica, fa parte del nostro piano industriale, è uno dei pilastri fondamentali della nostra strategia", ha affermato Tononi, rispondendo alle domande sul futuro della società di gestione del risparmio nell'ambito dell'operazione con Crédit Agricole.
Alla domanda se Banco BPM farà di tutto per mantenere Anima all'interno del gruppo, il presidente ha risposto: "Assolutamente sì, per noi rimane un asset fondamentale".Crédit Agricole, logica industriale solida ma c'è tanto lavoro da fare
Sulla proposta di fusione avanzata da Crédit Agricole, Tononi ha riconosciuto la solidità della logica industriale dell'operazione, sottolineando tuttavia la necessità di approfondire diversi aspetti.
"La logica industriale è solida, questo è indubbio. La nostra controparte, cioè Crédit Agricole, è un soggetto con cui abbiamo un rapporto eccezionale da tempo e quindi sono sicuro che potremo instaurare un dialogo fruttuoso e proficuo", ha dichiarato. "Però c'è tantissimo lavoro da fare, perché dobbiamo assicurare ai nostri azionisti una transazione che sia coerente con questa struttura che è stata proposta e che vede nei fatti un forte trasferimento di controllo in capo ad un azionista", ha aggiunto.Perdita di contendibilità e tutela degli azionisti
Tra gli aspetti da valutare c'è anche la perdita di contendibilità che deriverebbe dall'eventuale operazione. "Ci sarà una perdita sostanziale di contendibilità per l'effetto di questa eventuale transazione che merita di essere assolutamente valutata perché dobbiamo tutelare a tutti i costi gli interessi dei nostri azionisti, tutti quanti", ha spiegato Tononi.
Il Presidente ha ricordato che "il 70% dei nostri azionisti non risponde all'Agricole, quindi è particolarmente importante che vengano tutelati in maniera adeguata".Il premio del 20% e la valutazione del Governo
In merito al premio del 20% prospettato da Crédit Agricole, Tononi ha sottolineato che sono ancora numerosi gli elementi da esaminare.
"Ci sono tanti aspetti che dobbiamo valutare attentamente, certamente i numeri sono forse i principali, però non commento oltre, perché non voglio qualificare il 20% più di quanto sia opportuno in questa fase. Certamente c'è molto lavoro da fare", ha dichiarato.
Infine, interpellato sulle valutazioni del governo in merito all'operazione, il presidente di Banco BPM si è limitato a rispondere: "Farà le sue valutazioni".