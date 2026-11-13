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Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,08%)

Il Nasdaq-100 apre a 28.265,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,08%)
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido -0,08%, a quota 28.265,54 in apertura.
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