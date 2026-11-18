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Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,42%
Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 27.116,26 punti
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Finanza
18 novembre 2026 - 22.03
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L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,42% e chiude a 27.116,26 punti.
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