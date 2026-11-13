"Buy" per Rollins

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Andamento negativo per la società che offre servizi di disinfestazione e controllo dei parassiti per clienti residenziali e commerciali , tra i titoli dell'indice S&P-500 , con una flessione dell'1,46%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 37,91 USD, con stop loss individuato a quota 61,18 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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