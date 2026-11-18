Orientamento rialzista per Rollins
(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
In forte ribasso la società che offre servizi di disinfestazione e controllo dei parassiti per clienti residenziali e commerciali, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un -2,56%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 38,11 USD, con stop loss individuato a quota 61,18 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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