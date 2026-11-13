Caro energia, allarme di Giorgetti e Orsini: "Impossibile competere"

Confindustria: "A gennaio il gas può arrivare a 110 euro". Federacciai: impianti fermi

(Teleborsa) - Sale l'allarme per il costo dell'energia in Italia. "L'Italia è un grande paese manifatturiero, la rete di piccole e medie imprese ha incredibilmente e brillantemente superato la crisi della guerra tariffaria dei dazi, però oggettivamente, ho letto con grande attenzione il comunicato di Federacciai, con i prezzi dell'energia di questo tipo diventa impossibile competere a livello internazionale", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in collegamento al convegno "Il Paese che cambia" del Sole 24 Ore. "Per un paese vocato all'export abbiamo bisogno di stabilizzare la situazione", ha aggiunto.



Orsini e Cattaneo



Anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha messo in guardia sulla situazione: "Prevediamo che il gas a gennaio possa arrivare a 110 euro al megawattora. Se così fosse ci dobbiamo preparare a fare quello che abbiamo fatto nel 2022 con i crediti d'imposta". Per Orsini "il Paese ha bisogno di più rinnovabili, serve disaccoppiare il prezzo del gas da quello elettrico per essere più competitivi", e chiede alle Regioni di "mettere velocemente a terra le 1.400 concessioni delle rinnovabili".



Per l'ad di Enel Flavio Cattaneo, oltre alle guerre "c'è un altro fattore: l'effetto climatico. In questi mesi non ha piovuto, non c'è sole e non c'è vento: manca la componente di energia prodotta da fonti rinnovabili, manca acqua per raffreddare il nucleare". Il risultato è un prezzo all'ingrosso dell'elettricità" a 270 euro in Italia, a 316 in Germania, a 252 in Francia". "Serve generare nuova energia", ha detto, ricordando "150 Gw di impianti rinnovabili in attesa di autorizzazione".



Federacciai



Nel comunicato citato dal ministro Giorgetti, Federacciai ha descritto una "situazione drammatica", con imprese che "hanno già fermato o stanno fermando gli impianti". Avf Acciaierie Beltrame ha annunciato fermate in alcune giornate di novembre e dicembre. "È il prezzo dell'energia a decidere quando e quanto produrre, non più l'azienda. Le fermate che abbiamo programmato sono la conseguenza concreta di questo squilibrio", ha detto la vicepresidente Barbara Beltrame Giacomello.



L'analisi della Bce



Nel bollettino, la Bce ha segnalato che il vero collo di bottiglia nell'Eurozona non è il petrolio ma "i costi e i margini di raffinazione", con le attività globali delle raffinerie in calo. Tra le restrizioni cinesi all'export e gli attacchi ucraini alle infrastrutture russe, le importazioni marittime di diesel dell'Ue sono crollate a fine settembre del 56% e quelle di benzina del 52% rispetto ai livelli prebellici. I margini di raffinazione del diesel sono triplicati da una media storica di 10 a 28 dollari al barile, rendendo "insufficienti" i tagli alle accise del 2026 e costringendo la Bce a rivedere al rialzo le stime sull'inflazione energetica.

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