Mutui, a ottobre Tan medio del fisso al 3,62% e del variabile al 2,94%

Prima casa al 74,4% delle richieste, durata media a 25 anni e un mese

(Teleborsa) - Il mercato dei mutui entra nell'ultimo trimestre del 2026 con tassi in aumento, secondo l'Osservatorio di MutuiOnline.it al 31 ottobre. Il Tan medio dei mutui fissi a 20 e 30 anni è al 3,62% (3,54% a settembre, 3,34% a luglio), quello del variabile al 2,94% (2,80%). Su un finanziamento ventennale da 100mila euro il variabile fa risparmiare in media 35 euro sulla rata (551 contro 586 euro), poco meno di 8.300 euro sugli interessi. Il fisso assorbe il 92,5% delle richieste (93,7% nel terzo trimestre), il variabile sale dal 2,8% al 3,9%, il misto resta all'1,4% e il variabile con cap è al 2,2%.



I mutui green restano più convenienti: Tan fisso al 3,34% contro 3,73% (39 punti base in meno) e variabile al 2,79% contro 2,97%, con risparmi di 20 e 9 euro al mese sulla rata.



Le richieste



La prima casa pesa il 74,4% (71,3% nel terzo trimestre), mentre surroghe e sostituzioni calano al 14,1% e la seconda casa all'8,1%. La durata media sale a 25 anni e un mese, il dato più alto degli ultimi dieci anni, con il 53,9% delle domande tra 26 e 30 anni. L'importo medio richiesto è di circa 143.600 euro, su immobili da circa 223.100 euro; il Loan-to-Value medio è al 71,1%, il valore più alto dal 2016. L'età media è di 38 anni e 9 mesi, con gli Under 36 al 44,4% delle richieste.



Il commento



"Il vantaggio economico del variabile è tornato visibile, ma non ancora sufficiente a modificare in modo significativo le scelte delle famiglie", ha detto Matteo Favaro di MutuiOnline.it: "Molti richiedenti attribuiscono ancora un valore elevato alla certezza della rata. L'accessibilità all'acquisto resta il vero nodo del mercato: per contenere la rata, le famiglie ricorrono a piani di rimborso più lunghi e chiedono alla banca una quota maggiore del valore dell'immobile." Un eventuale rialzo di 25 punti base della Bce a dicembre "potrebbe riflettersi soprattutto sull'Euribor e quindi sul costo del variabile, favorendo un nuovo riavvicinamento tra le due formule".



(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)

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